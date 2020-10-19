На западе Москвы построят 11 соцобъектов по программе реновации

17:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Можайском районе столицы по программе реновации построят 11 социальных объектов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин, в кварталах с 67-й по 69-й запланировано строительство поликлиники. В учреждении будет два отделения на 750 посещений в смену. Там же появятся школа и детский сад на 550 и 150 мест.
Еще два детских сада на 150 мест каждый возведут в кварталах 78–80 и 107–110. Кроме того, в районе появится новый корпус городской клинической больницы имени Жадкевича.
Масштабное строительство затронет обновленные кварталы 71, 72 и 75. В их пределах появятся физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, два детских сада, средняя школа и школа искусств.
По плану программы реновации в Можайском районе расселят 148 жилых домов.
Ранее сообщалось, что в Москве до конца 2020 года планируется построить восемь детских садов и 16 школьных корпусов. Работы над социальными объектами также ведутся в рамках реализации программы реновации в столице.
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