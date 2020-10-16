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Город

10:03

Два дома по программе реновации в Северном Тушине планируют ввести в 2021 году

город реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Два жилых дома по программе реновации планируют ввести в эксплуатацию в столичном районе Северное Тушино в 2021 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства.

"Два жилых дома для расселения по программе реновации введут в следующем году в районе Северное Тушино по адресу улица Туристская, владение 14, корпус 1, и владение 14, корпус 2. В настоящее время полностью завершено возведение монолитных конструкций, выполняется чистовая отделка жилых помещений", – рассказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

В первом корпусе оборудуют 266 квартир, шесть из которых сделают с увеличенными коридорами и дверными проемами для маломобильных людей. Во втором корпусе будет 151 квартира, в том числе две из них сделают для маломобильных граждан.

В двухсекционных монолитных зданиях первые этажи сделают нежилыми. Там разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части оборудуют пространство для колясок, почтовых ящиков, а также комнату для консьержа и кладовую. Здание оснастят системой охраны входов, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.

Ранее сообщалось, что в столице благодаря реализации программы реновации ввели в эксплуатацию 900 тысяч квадратных метров жилья. Начальник управления обеспечения реализации программы реновации жилищного фонда департамента градостроительной политики Сергей Сидоров заявил, что новые квартиры получила уже почти 21 тысяча жителей. К настоящему моменту подобрано еще около 500 стартовых площадок.

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