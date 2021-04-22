Александр Мажуга призвал расширять возможности студенческого туризма

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Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга выразил уверенность, что расширение возможностей студенческого туризма позволит молодым людям не только отдыхать, но и лучше узнать культуру и историю России.

"Прозвучавшее в послании президента предложение сформировать дополнительные условия для организации студенческого отдыха может стать точкой отсчета не только для развития молодежного туризма, но и помочь узнать и полюбить нашу страну, стать настоящими патриотами", – отметил Мажуга.

Он выразил надежду на то, что уже в этом году пилотные проекты продемонстрируют важность и пользу таких программ.

Мажуга добавил, что из-за материальных сложностей многие студенты не могут себе позволить отдых во время летних каникул. Однако возможность проживания в университетских кампусах и общежитиях других регионов позволит студентам больше путешествовать по России.

Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что программа туристического кешбэка на путешествия по России должна быть продлена до конца года. Также президент предложил ввести до конца 2021 года программу кешбэка, по которой родители смогут получить половину стоимости путевки в детский лагерь.

Ранее в комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи предложили увеличить размер туристического кешбэка до 100% для одаренных школьников и студентов, а также учащихся из малоимущих семей. С инициативой выступил член комитета Дмитрий Свищев (ЛДПР). Он отметил, что нужно подумать над возвращением к практике, когда полную стоимость туристической поездки компенсировали лучшим студентам.