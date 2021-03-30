В ГД предложили увеличить размер туристического кешбэка для одаренных учеников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России хотят увеличить размер туристического кешбэка до 100% для одаренных школьников и студентов, а также учащихся из малоимущих семей. Данный вопрос предложили проработать в комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, сообщает Агентство "Москва".

С инициативой выступил член комитета Дмитрий Свищев (ЛДПР). Он отметил, что нужно подумать над возвращением к практике, когда полную стоимость туристической поездки компенсировали лучшим студентам.

"Мне кажется, что для наших лучших студентов, детей из семей, которые не могут себе позволить отправить своих детей на отдых, стоит подготовить такую программу и компенсировать вплоть до 100%", – пояснил он.

В ночь на 18 марта стартовал очередной этап программы возврата средств за путешествия по России.

В его рамках часть денег можно вернуть как за целый тур, так и просто за оплаченный отель. Главное – воспользоваться картой "Мир", тогда можно вернуть до 20% от общей стоимости.

Всего за полдня работы туристического кешбэка россияне успели купить 4 тысячи путешествий. За первую половину дня работы программы объем продаж превысил свыше 100 миллионов рублей.