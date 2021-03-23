Риелтор объяснила, почему в Москве растет популярность микроквартир

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Пространство в микроквартирах может быть очень функциональным и уютным, если все продумать до мелочей, рассказала риелтор Анастасия Сорокина. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам Сорокиной, за последние пять лет в столице было продано несколько сотен маленьких квартир.

"В основном их площадь составляла от 12 до 15 "квадратов". Такие маленькие студии позволяют увеличить рентабельность рынка недвижимости. Особенно в период, когда сделки по продаже полноценного жилья приостанавливаются", – пояснила она.

Как уточняется, микроквартиры, в отличие от просторного жилья, сдаются на 10–15% дешевле.

Раньше, по словам риелтора, малогабаритными считались однокомнатные квартиры площадью 33 квадратных метра. Однако за последние годы габариты мини-жилья сократились в три раза. По ее словам, в настоящее время в новостройках продают студии от 9 до 13 квадратных метров.

"Такое крошечное жилье пользуется спросом у приезжих и амбициозных карьеристов. Интерес к ним проявляют и работающие студенты, которые не хотят селиться в общежитии и готовы снимать жилье", – пояснила Сорокина.

Ранее россиянам рассказали, как не столкнуться с мошенниками при покупке жилья. Первым признаком мошенничества считается серьезно заниженная стоимость квартиры, если сравнивать с рыночными ценами. По словам экспертов, недвижимость – это достаточно ликвидный товар, а потому никто не станет снижать ценник без обоснованных мотивов.

Специалисты подчеркнули, что для обмана покупателя на полную стоимость квартиры аферисту надо подделать все документы, а также найти нотариуса, не замечающего серой схемы. Отмечается, что поэтому чаще обманывают покупателей на аванс.

