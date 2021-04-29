В Москве может появиться спецгородок для проживания студентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Ректор НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что в столице могут создать специализированный городок для проживания студентов различных вузов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам эксперта, подобная мера способствует управлению и поддержке студенческого сообщества.

"Думаю, что в октябре мы посмотрим, как будет развиваться аренда с этим домом (для студентов ВШЭ. – Прим. ред.), и потом уже будем готовить предложения о расширении программы для других городов и московских вузов для создания студенческого городка. Это правильное направление, речь идет о спросе, который есть на общежития", – заявил Кузьминов.

Как рассказал генеральный директор АО "Дом.РФ" Виталий Мутко, ориентироваться можно на пример использования Олимпийской деревни в Казани. После турнира корпуса передали для проживания студентов.

По словам эксперта, к "Дом.РФ" ранее уже обращались из РАНХиГС. Мутко подчеркнул, что запланированы соответствующие переговоры.

В марте 2021 года Владимир Путин распорядился создать до 2030 года сеть современных кампусов российских вузов. Глава государства также поручил провести капремонт общежитий федеральных университетов.