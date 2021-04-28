Вузам разрешили перейти на дистанционку в период между майскими праздниками

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Министерство образования и науки РФ разрешило подведомственным вузам с 4 по 7 мая организовать дистанционное обучение. Об этом сообщает ТАСС.

"Руководители организаций вправе обеспечить реализацию образовательных программ и проведение промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий", – прописано в приказе.

Также в документе объясняется, что до 30 апреля руководство вузов обязано определить численность работников, обеспечивающих бесперебойное функционирование образовательной организации и проинформировать сотрудников.

Ранее сообщалось, что с 1 по 10 мая вузы могут объявить каникулы. Замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев подчеркнул, что подобная формулировка рассматривается в ведомстве.

Что касается школьников, то их образовательным организациям рекомендовано не работать в период с 1 по 10 мая. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.