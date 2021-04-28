В Рособрнадзоре исключили ухудшение результатов ЕГЭ из-за выходных в мае

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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев заявил, что длинные майские каникулы не скажутся на результатах ЕГЭ. Об этом сообщает ТАСС.

"Я не думаю, что будет ухудшение (результатов ЕГЭ. – Прим. ред.). Основная программа, которая предполагалась во всех параллелях в учебном году, в принципе, пройдена", – заявил специалист.

Музаев добавил, что выпускники в освободившееся время могли бы сконцентрироваться на предметах, которые необходимы им для ЕГЭ, и позаниматься в спокойной обстановке.

Министерство просвещения ранее рекомендовало школам ввести каникулы с 1 по 10 мая. Дни с 4 по 7 мая были официально названы нерабочими согласно соответствующему указу президента РФ Владимира Путина.