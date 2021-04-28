В Госдуме поддержали идею обучать школьников поведению в соцсетях

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила идею обучения школьников безопасному поведению в соцсетях, сообщает RT.

По ее мнению, надо менять в школах предмет уроков ОБЖ, поскольку то, что было опасно еще 20 лет назад, сегодня уже не представляет такой угрозы, но появились новые риски и новые опасности.

"Мы должны уберечь от них детей. И не всегда родители могут самостоятельно обеспечить ребенка такими знаниями", – сказала Бессараб.

Парламентарий подчеркнула, что не каждый из родителей представляет, какую опасность несут соцсети для детей. По ее словам, дети, которые никогда в жизни не сталкивались с обманом, могут стать жертвами не только мошенников, но и более страшных сообществ.

"Тех, кто толкает наших детей к непредсказуемым решениям и самым печальным последствиям. Поэтому уверена, что нужно в рамках уже наработанных положительных практик возрождать их, наполнять новыми, более современными знаниями и преподавать это детям", – заключила она.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане предложила обучать школьников безопасному поведению в соцсетях. Она призвала принять меры для решения вопросов, связанных с интернет-безопасностью детей. Ирина Волынец подчеркнула, что все больше несовершеннолетних становятся жертвами мошенников в соцсетях. По ее словам, не подозревая о последствиях, они вступают в группы, в которых ими манипулируют и могут склонять к суициду.

Она добавила, что детям следует знать правила безопасного поведения в социальных сетях. Также им надо понимать механизм создания фейковых новостей, знать, что делать, если столкнулся с мошенниками.