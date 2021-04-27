Эксперт рассказала, отразятся ли майские выходные на успеваемости старшеклассников

21:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Эксперт ОНФ Татьяна Половкова в эфире радиостанции "Комсомольская правда" рассказала, отразятся ли длинные майские праздники на успеваемости старшеклассников.
Она отметила, что с учетом определенных потерь из-за пандемии были сделаны изменения в плане государственной итоговой аттестации.
"Те ребята, которые не собираются поступать в вуз, могут сдавать государственный выпускной экзамен, он чуть-чуть попроще, чем ЕГЭ", – уточнила специалист.
Половкова напомнила, что подготовка к ЕГЭ – это самостоятельная работа. Она также рекомендовала выпускникам продумать несколько вариантов поступления в учебные заведения после школы.
Ранее российским школам было рекомендовано не работать с 1 по 10 мая. Кроме того, студенты российских вузов могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая. Соответствующий приказ готовят в Минобрнауки.
На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ о длинных майских праздниках с 1 по 10 мая 2021 года. Дни с 4 по 7 мая станут полностью нерабочими. Заработная плата сотрудников сохранится.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пояснила, что организации самостоятельно определят порядок функционирования в нерабочие дни с 4 по 7 мая.
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