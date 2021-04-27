В вузах могут ввести дополнительные каникулы с 1 по 10 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Студенты российских вузов могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая. Соответствующий приказ готовят в Минобрнауки.

"Мы сейчас формулировку уточняем, но, скорее всего, это будет так же, как год назад во время нерабочих дней: дополнительные каникулы. Но это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса", – сообщил ТАСС замглавы министерства Дмитрий Афанасьев

На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ о длинных майских праздниках с 1 по 10 мая 2021 года. Дни с 4 по 7 мая станут полностью нерабочими. Заработная плата сотрудников сохранится.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, объявленные между майскими праздниками нерабочими дни не будут обязательными для предприятий с непрерывным циклом работы и ненормированным рабочим графиком.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также отметила, что организации самостоятельно определят порядок функционирования в нерабочие дни с 4 по 7 мая.