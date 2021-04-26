Предприятия с ненормированным графиком будут работать в длинные майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Объявленные между майскими праздниками выходные дни не будут обязательными для предприятий с непрерывным циклом работы и ненормированным рабочим графиком, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Есть предприятия, которые не останавливаются, есть предприятия, которые работают в выходные дни – они, соответственно, также будут работать. Но те предприятия, которые не имеют такого ненормированного рабочего времени, которые, вернее, действуют на основе ненормированного графика, там другая ситуация", – объяснил он.
Песков также уточнил, что работодателей, которые не будут исполнять указ о длинных выходных, наказывать не станут.
Ранее генеральный секретарь Союза профсоюзов России (СПР) Евгений Куликов рассказал Москве 24, работников каких сфер могут не отпустить на отдых в продленные майские праздники.
Владимир Путин подписал указ о длинных майских праздниках с 1 по 10 мая 2021 года. Дни с 4 по 7 мая станут полностью нерабочими. Кроме того, заработная плата сотрудников сохранится.
Согласно указу, длинные майские выходные ввели в целях сокращения распространения COVID-19, а также укрепления здоровья россиян и в соответствии со статьей 90 Конституции РФ.
С инициативой сделать длинные майские выходные выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она объяснила, что из-за разорванных майских праздников россиянам придется больше передвигаться на общественном транспорте в условиях распространения коронавируса, выезжая за город и снова возвращаясь на работу. По ее мнению, это бы понесло значительные риски ухудшения эпидемической обстановки.
Майские праздники будут непрерывными и самыми продолжительными
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: