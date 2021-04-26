Предприятия с ненормированным графиком будут работать в длинные майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Объявленные между майскими праздниками выходные дни не будут обязательными для предприятий с непрерывным циклом работы и ненормированным рабочим графиком, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Есть предприятия, которые не останавливаются, есть предприятия, которые работают в выходные дни – они, соответственно, также будут работать. Но те предприятия, которые не имеют такого ненормированного рабочего времени, которые, вернее, действуют на основе ненормированного графика, там другая ситуация", – объяснил он.

Песков также уточнил, что работодателей, которые не будут исполнять указ о длинных выходных, наказывать не станут.

Ранее генеральный секретарь Союза профсоюзов России (СПР) Евгений Куликов рассказал Москве 24, работников каких сфер могут не отпустить на отдых в продленные майские праздники.

Владимир Путин подписал указ о длинных майских праздниках с 1 по 10 мая 2021 года. Дни с 4 по 7 мая станут полностью нерабочими. Кроме того, заработная плата сотрудников сохранится.

Согласно указу, длинные майские выходные ввели в целях сокращения распространения COVID-19, а также укрепления здоровья россиян и в соответствии со статьей 90 Конституции РФ.

С инициативой сделать длинные майские выходные выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она объяснила, что из-за разорванных майских праздников россиянам придется больше передвигаться на общественном транспорте в условиях распространения коронавируса, выезжая за город и снова возвращаясь на работу. По ее мнению, это бы понесло значительные риски ухудшения эпидемической обстановки.