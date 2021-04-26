Исследование показало, как работодатели относятся к нерабочим дням в мае

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Пятая часть работодателей в России продолжит работать с 4 по 7 мая. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на экспресс-исследование HeadHunter.

54% опрошенных работодателей заявили, что еще не приняли решение о том, будут ли их компании работать с 1 по 10 мая или сделают эти дни для своих сотрудников выходными.

23% работодателей продолжат работать по ранее принятому календарю рабочих дней или уйдут на длинные майские каникулы.

Владимир Путин подписал указ о длинных майских праздниках с 1 по 10 мая 2021 года. Дни с 4 по 7 мая станут полностью нерабочими. Кроме того, заработная плата сотрудников сохранится.

Согласно указу, длинные майские выходные ввели в целях сокращения распространения COVID-19, а также укрепления здоровья россиян и в соответствии со статьей 90 Конституции РФ.

Ранее с инициативой сделать длинные майские выходные выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она объяснила, что из-за разорванных майских праздников россиянам придется больше передвигаться на общественном транспорте в условиях распространения коронавируса, выезжая за город и снова возвращаясь на работу. По ее мнению, это несет значительные риски ухудшения эпидемической обстановки. Владимир Путин инициативу поддержал.

Генеральный секретарь Союза профсоюзов России (СПР) Евгений Куликов рассказал Москве 24, работников каких сфер могут не отпустить на отдых в продленные майские праздники.