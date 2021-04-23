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Общество

08:22

Роструд напомнил о длинных майских выходных

общество праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

В Роструде напомнили, что россиян ожидают трехдневные выходные, приуроченные к Празднику Весны и Труда, 1 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

"По производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая. При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая будут четырехдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая", – сказали в ведомстве.

Там отметили, что продолжительность рабочего дня 30 апреля сократится на один час, поскольку он является предпраздничным.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство изучает предложения по увеличению продолжительности майских праздников.

Также озвучивалась идея сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками. Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов предложил сделать это на постоянной основе за счет сокращения новогодних каникул.

Эксперты оценили вероятность продления майских праздников в текущем году

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