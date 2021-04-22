В Госдуме оценили вероятность продления майских праздников в текущем году

В Минтруде рассматривают вопрос о продлении майских праздников. Вместе с тем отмечается, что конкретных решений по этой теме у ведомства пока нет. Выясняем, нужны ли россиянам новые длинные выходные, а также какова вероятность, что их учредят уже в этом году.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Продлевать будете?

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал журналистам, что сейчас министерство изучает предложения, касающиеся увеличения продолжительности праздников в мае. При этом, по его словам, вопрос все еще остается открытым.

"Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении", – пояснил министр.

Ранее свою позицию по поводу идеи объявить выходными рабочие дни между майскими праздниками высказал лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов. Он предложил сделать это на постоянной основе за счет сокращения новогодних каникул. По мнению парламентария, весной многие хотят уехать на дачу, тогда как зимой людям "нечего делать".

Вместе с тем 12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о том, что дни между майскими праздниками планируют объявить выходными. "Нет, я не могу это подтвердить. У нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время, пока неизвестно о том, чтобы это готовилось", – пояснил он.

В 2021 году россияне отдохнут с 1 по 3 мая. Рабочая неделя начнется со вторника, 4 мая, и продлится по пятницу, 7 мая. С 8 по 10 мая жителей России вновь ожидает небольшая праздничная передышка, а затем со вторника, 11 мая, по пятницу, 14 мая, вновь урезанная рабочая неделя. Кроме того, в Роструде напомнили, что перед праздниками, 30 апреля, будет сокращенный рабочий день.



В Минтруде рассматривают предложения продлить майские выходные

Выходные для дачников?

Генеральный секретарь Союза профсоюзов России (СПР) Евгений Куликов в разговоре с Москвой 24 поддержал предложение о продлении майских праздников. Он считает, что будет правильно перенести часть выходных с новогодних каникул на весну.

"Новогодние каникулы, как правило, используются для отдыха людей, которые отправляются кататься на лыжах в горы. Это развлечение не для основной массы россиян. А майские праздники, наоборот, для большинства тружеников России, которые до сих пор используют свои дачи для того, чтобы как-то облегчить себе жизнь: прокормиться в той или иной степени и отдохнуть на свежем воздухе", – пояснил эксперт.





Евгений Куликов генеральный секретарь Союза профсоюзов России С точки зрения работника, чем меньше работать и больше отдыхать, тем лучше. При этом главное, чтобы было понимание, что работник не потеряет в заработке.

Куликов уверен, что основная масса населения страны воспримет продление майских праздников с энтузиазмом.

С представителем профсоюзов согласен и депутат Госдумы Геннадий Онищенко.



Фото: Москва 24/Михаил Сипко

"В мае у людей будет возможность больше заниматься делами на даче, а не лежать на диване после Нового года. Однако просто увеличивать майские праздники нельзя – с таким количеством нерабочих дней некому будет экономикой заниматься", – подчеркнул он.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что Минтруд пока ничего окончательно не решил и никакой четкой позиции у ведомства нет по этому вопросу.

"Им направили обращение, и они в соответствии с установленным порядком его рассматривают. Какие-то изменения вряд ли будут, потому что для этого надо править трудовое законодательство. Все разговоры о возможном продлении майских праздников на федеральном уровне не выйдут за пределы дискуссии, которая возобновляется ежегодно", – пояснил собеседник Москвы 24.

По словам парламентария, правительство может менять график выходных праздничных дней только на следующий год с обязательным сохранением их количества. В связи с этим в 2021 году продление отдыха невозможно.





Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов В отдельных организациях работодатели и сейчас вправе самостоятельно регулировать длительность майских праздников в сторону увеличения и даже с сохранением зарплаты. На федеральном уровне такая щедрость крайне маловероятна.

Депутат опасается, что увеличение нерабочих дней сильно ударит по экономике страны, которая еще не оправилась от последствий пандемии. При этом Нилов уверен, что праздничная майская декада помогла бы многим людям, особенно миллионам дачников и садоводов.