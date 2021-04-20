В какие страны можно вылететь отдыхать в майские праздники

После приостановки авиасообщения с Турцией и Танзанией россияне задумались, куда отправиться в майские праздники. Рассказываем, в каких направлениях сейчас можно приобрести горящие туры и какие ограничения есть на въезд и пребывание в этих странах.

Греция

Правительство Греции продлило до 26 апреля разрешение на въезд до 4 тысяч российских граждан в неделю. Согласно правилам квоты, можно прибывать в страну только воздушным путем через аэропорты городов Афины, Салоники и Ираклион. При этом для поездки на короткие майские праздники направление может быть не очень удачным, поскольку по прибытии граждане РФ должны соблюдать 7-дневный карантин.

Требования на въезд:

– справка о ПЦР-тесте с отрицательным результатом на COVID-19;

– туристический ваучер, подтверждающий бронь отеля;

– заполненная за 24 часа до прибытия электронная форма PLF (Passenger Locator Form) с указанием своих контактных данных.

Ограничения по квоте и обязательный карантин для россиян планируют снять с 14 мая. Начиная с этой даты для въезда необходимо будет предоставить справку о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус.

Абхазия

Фото: depositphotos/Grigoriy Pisotckii

При въезде в Абхазию гражданам России не потребуется ПЦР-тест, вакцинация или справка о наличии антител. При этом страховку от коронавируса все же рекомендуется оформить.



Кроме того, по возвращении в Россию из Абхазии гражданам РФ также не нужно сдавать ПЦР-тест. Ранее Роспотребнадзор обязал всех россиян, возвращающихся из-за границы с 15 апреля, сдавать тест на коронавирус в течение трех дней с момента прибытия и загружать результаты на портал госуслуг.





пресс-служба кабмина Абхазии Новые правила не касаются граждан России, пересекающих российско-абхазскую границу в любом направлении и на любой срок.

Российским туристам также не нужно оформлять визу в Абхазию, при пересечении границы можно использовать паспорт РФ. Для поездки в Гагру, Пицунду, Гадуту, Новый Афон и Сухуми с 30 апреля по 30 сентября будет действовать специальный "единый билет", в который входит поезд и автобус с пересадкой на вокзале Адлера и в аэропорту Сочи.

Куба

На кубинский курорт Варадеро начали летать прямые чартеры из Москвы. По данным АТОР, из-за временного приостановления авиасообщения с Турцией туроператоры ожидают большой спрос на туры на Кубу, в том числе из-за перебронирований направлений поездок. До конца апреля рейсы в Варадеро уже заполнены более чем на 60%. Две авиакомпании AZUR Air и Nordwind Airlines также перевозят туристов на другой кубинский курорт – Кайо-Коко.

Требования:

– наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до вылета;

– заполнение декларации о здоровье на борту самолета;

– прохождение повторного ПЦР-теста в аэропорту.

Результат анализа придет в течение 24 часов, до получения отрицательных показателей необходимо ходить в отеле в маске, потом ее можно снять. При положительном результате ПЦР-теста россияне будут отправлены в отель-обсерватор.

Кипр

С 1 апреля Россия официально внесена Минздравом Республики Кипр в список стран, туристам из которых не нужно будет проходить двухнедельный карантин. При этом на Кипре все еще сохраняются довольно жесткие ограничения по перемещению.

Требования на въезд:

– справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, которая должна быть сделана не ранее чем за 72 часа до вылета в сертифицированной лаборатории РФ;

– прохождение повторного ПЦР-теста в аэропортах Ларнака или Пафос.

Ограничения на Кипре

По данным АТОР, согласно распоряжению министра здравоохранения Республики Кипр, на острове запрещены любые передвижения граждан и туристов с 23:00 до 05:00. В другие часы можно покидать отель два раза в день после разрешения, полученного по СМС. По субботам и воскресеньям выходить можно три раза в день. Для посещения экскурсии вместо отправки СМС-сообщения можно заполнить бумажный бланк.

ОАЭ

Сезон для Арабских Эмиратов заканчивается обычно к концу апреля. В мае приходит довольно сильная жара с дневными температурами до +36 градусов и ночными до +29. Однако некоторые туристы все еще бронируют вылеты на майские праздники в Дубай, эмираты Рас-эль-Хайма, Аджман и Фуджейра. Абу-Даби пока закрыт.

Требования:

– отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, результат которого должен быть получен в сертифицированной лаборатории не позднее чем за 72 часа до вылета (справка на английском языке);

– повторный ПЦР-тест по прибытии, до получения результатов нужно соблюдать самоизоляцию;

– анкета о состоянии здоровья и установка мобильного приложения для отслеживания перемещений туриста и возможности с ним связаться при необходимости.

Сочи и Крым

По данным аналитиков, самым популярным авианаправлением на майские праздники стал маршрут Москва – Симферополь. Средняя стоимость рейса в этом направлении выросла на 4% с 2019 года (с 6 400 до 6 600 рублей).

В тройку лидеров также вошли рейсы Москва – Сочи и Москва – Краснодар. В этих случаях средний чек даже понизился на 2% и 10% соответственно. Сообщается, что средний чек за перелет по России с 1 по 10 мая 2021 года в одну сторону составит порядка 7400 рублей. При этом цены на сами туры выросли по сравнению с 2019 годом на 25%.

Кроме зарубежного отдыха, россияне на 31% чаще стали искать билеты в Анапу, Геленджик и Минеральные Воды, на 30% – в Сочи и на 27% – в Симферополь.

Требования

По городу можно передвигаться свободно, но с соблюдением социальной дистанции и масочного режима в общественных местах.

При перелетах внутри России ПЦР-тест обычно не требуется, однако в условиях пандемии коронавируса регионы могут устанавливать свои ограничения. Информацию можно проверить по телефонам горячих линий.

Единая горячая линия по России 8 (800) 200-01-12, в Москве +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00).