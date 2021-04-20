Италия возобновит прием туристов из России летом

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В Италии вновь начнут принимать российских туристов летом 2021 года. До этого их прием был остановлен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.

"Я подтверждаю, что такая возможность уже принимается во внимание. Я считаю, что это наверняка произойдет этим летом", – отметил он.

Посол пока не смог обозначить точную дату, но выразил уверенность, что туристический поток будет возобновлен этим летом.

Ранее российские туроператоры открыли продажу путевок на Шри-Ланку. При этом участники рынка не прогнозируют всплеска бронирований. По их мнению, из-за условий въезда и пребывания спрос на направление будет носить ограниченный характер.