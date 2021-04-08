Российские туроператоры начали продажи путевок на Шри-Ланку

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Российские туроператоры открыли продажу путевок на Шри-Ланку, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При этом участники рынка не прогнозируют всплеска бронирований. По их мнению, из-за условий въезда и пребывания спрос на направление будет носить ограниченный характер.

Сейчас для туристов, прибывающих на Шри-Ланку, действуют строгие протоколы. Им придется 14 дней сидеть на карантине в сертифицированных государством отелях, иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 при въезде и сделать несколько платных ПЦР-тестов в течение изоляции. С 19 марта карантин не потребуется туристам, прошедшим полный курс вакцинации.

Специалисты ICS Travel Group отмечают, что отдых на шри-ланкийских курортах будет интересен лишь туристам, которые не ограничены в сроках и продолжительности путешествия. Кроме того, из-за сезона дождей летом это направление не так популярно: большинство туристов будут рассматривать поездку на остров в осенние и зимние месяцы.

Россия с 1 апреля возобновила регулярное пассажирское авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой.

Помимо этого, увеличилось число регулярных рейсов с Кубой, Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Египтом и ОАЭ.



Ранее сообщалось, что в России может появиться цифровой проездной в виде мобильного приложения для международных перелетов внутри стран ЕАЭС для ускорения работы авиаперевозок после падения рынка из-за пандемии. На данный момент этот вопрос находится на стадии обсуждения между Минтрансом РФ и авиакомпаниями.