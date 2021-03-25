В РФ могут создать цифровой проездной для международных полетов в ЕАЭС – СМИ

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России может появиться цифровой проездной в виде мобильного приложения для международных перелетов внутри стран ЕАЭС для ускорения работы авиаперевозок после падения рынка из-за пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из российских авиакомпаний.
На данный момент этот вопрос находится на стадии обсуждения между Минтрансом РФ и авиакомпаниями. Кроме того, обсуждается вопрос об ускорении внедрения цифрового проездного IATA Travel Pass, который уже используется на некоторых зарубежных авиамаршрутах.
Цифровой проездной IATA Travel Pass представляет собой мобильное приложение, содержащее в себе данные о здоровье пассажира, в частности о том, переболел ли он уже коронавирусом, и информацию о требованиях принимающей страны, в том числе места, где можно пройти вакцинацию или сдать необходимые тесты.
Предполагается, что мобильное приложение может обеспечить максимально быстрое восстановление международных перевозок и простимулировать другие страны для возобновления двустороннего авиасообщения.
Ранее "Аэрофлот" анонсировал введение цифрового проездного IATA Travel Pass к осени. Приложение поможет в автоматическом режиме проверить необходимую информацию о пассажире и позволит обмениваться этими данными с другими авиакомпаниями.
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