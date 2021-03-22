Почти 15 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Отмены и задержки авиарейсов фиксируются в Москве. Об этом сообщает портал "Яндекс.Расписания".

Согласно данным электронного табло, в трех столичных аэропортах отменили и задержали 13 рейсов.

Наибольшее количество изменений произошло в аэропорту Домодедово. Там задержали 8 вылетов. Еще 2 рейса отменили.

Во Внуково перенесли время вылета для одного лайнера. При этом еще один самолет не взлетит вовсе.

В воздушной гавани Шереметьево задержан один рейс.

Причины корректировок не уточняются.

Накануне в Москве задержали и отменили 15 рейсов. Наибольшее количество корректировок также фиксировалось в Домодедово.