Почти 15 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Отмены и задержки авиарейсов фиксируются в Москве. Об этом сообщает портал "Яндекс.Расписания".
Согласно данным электронного табло, в трех столичных аэропортах отменили и задержали 13 рейсов.
Наибольшее количество изменений произошло в аэропорту Домодедово. Там задержали 8 вылетов. Еще 2 рейса отменили.
Во Внуково перенесли время вылета для одного лайнера. При этом еще один самолет не взлетит вовсе.
В воздушной гавани Шереметьево задержан один рейс.
Причины корректировок не уточняются.
Накануне в Москве задержали и отменили 15 рейсов. Наибольшее количество корректировок также фиксировалось в Домодедово.