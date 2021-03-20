15 рейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий
В Москве происходят задержки и отмены авиарейсов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".
По имеющимся данным, всего в трех столичных аэропортах изменения в расписании коснулись 15 рейсов.
Наибольшее количество корректировок произошло в Домодедово. Там задержали 7 вылетов, еще 4 рейса отменили.
В воздушной гавани Внуково изменили время вылета для одного самолета. При этом 2 вылета были отменены.
В свою очередь, в Шереметьево задержали один рейс.
Причины корректировок не сообщаются.
Ранее самолет Анталья – Москва вынужденно сел в Ростове-на-Дону. На борту лайнера находились 194 пассажира.
Посадка прошла в штатном режиме. После осмотра самолета технические специалисты предположили, что причиной экстренного приземления стал отказ одного из двигателей.
Названа предварительная причина экстренной посадки самолета "Уральских авиалиний"
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