15 рейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий

В Москве происходят задержки и отмены авиарейсов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

По имеющимся данным, всего в трех столичных аэропортах изменения в расписании коснулись 15 рейсов.

Наибольшее количество корректировок произошло в Домодедово. Там задержали 7 вылетов, еще 4 рейса отменили.

В воздушной гавани Внуково изменили время вылета для одного самолета. При этом 2 вылета были отменены.

В свою очередь, в Шереметьево задержали один рейс.

Причины корректировок не сообщаются.

Ранее самолет Анталья – Москва вынужденно сел в Ростове-на-Дону. На борту лайнера находились 194 пассажира.

Посадка прошла в штатном режиме. После осмотра самолета технические специалисты предположили, что причиной экстренного приземления стал отказ одного из двигателей.