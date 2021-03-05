20 рейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Отмены и задержки авиарейсов фиксируются в столичных аэропортах. Об этом сообщает портал "Яндекс.Расписания".

По актуальным данным, в трех аэропортах Москвы отменили 20 рейсов.

В частности, во Внуково задержали 6 рейсов. Еще 3 вылета были отменены.

В воздушной гавани Домодедово перенесли время взлета 4 самолетов. При этом 5 рейсов отменили.

Кроме того, 2 вылета были задержаны в аэропорту Шереметьево.

Причины изменений в расписании неизвестны.

Накануне в Москве отменили и задержали почти 20 рейсов. Наибольшее количество корректировок случилось во Внуково.