"Аэрофлот" повысит топливный сбор на рейсы по России

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С 10 марта "Аэрофлот" увеличит на 10% топливный сбор на рейсы по России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

"На внутрироссийские и рейсы дочерних авиакомпаний, выполняемые под кодом SU, с 10 марта 2021 года будет увеличен на 10%, для тарифов класса "эконом" увеличение составит 150 рублей за сегмент", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в структуре расходов авиакомпании средняя цена на топливо на внутренних рейсах с мая 2020 по январь 2021 года выросла на 40%. Как сообщил собеседник агентства, данный плавающий сбор является мерой по частичной компенсации затрат на горюче-смазочные материалы. По его словам, он был существенно снижен весной прошлого года.

Ранее сообщалось, что регистрация на рейсы в российских аэропортах может стать платной. Якобы инициативу о введении платной регистрации на рейсы в аэропортах выдвинули в компании "Аэрофлот", после чего предложение направили в министерство транспорта РФ.

В самой компании данную информацию опровергли.