"Аэрофлот" повысит топливный сбор на рейсы по России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
С 10 марта "Аэрофлот" увеличит на 10% топливный сбор на рейсы по России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.
"На внутрироссийские и рейсы дочерних авиакомпаний, выполняемые под кодом SU, с 10 марта 2021 года будет увеличен на 10%, для тарифов класса "эконом" увеличение составит 150 рублей за сегмент", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в структуре расходов авиакомпании средняя цена на топливо на внутренних рейсах с мая 2020 по январь 2021 года выросла на 40%. Как сообщил собеседник агентства, данный плавающий сбор является мерой по частичной компенсации затрат на горюче-смазочные материалы. По его словам, он был существенно снижен весной прошлого года.
Ранее сообщалось, что регистрация на рейсы в российских аэропортах может стать платной. Якобы инициативу о введении платной регистрации на рейсы в аэропортах выдвинули в компании "Аэрофлот", после чего предложение направили в министерство транспорта РФ.
В самой компании данную информацию опровергли.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: