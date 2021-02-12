Стюардесса назвала способы экономии при покупке билетов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Способы экономии при покупке авиабилетов опубликовала в своем TikTok украинская стюардесса.

По ее словам, цены значительно ниже по будням, ночью и ранним утром. Девушка также рекомендовала пользоваться "календарем низких цен", выбирать гибкие даты для поездок и покупать билеты заблаговременно. Она отметила, что стоимость увеличивается, если на рейс остается мало свободных мест.

"Лучшая цена на билеты – за два месяца до рейса", – сказала она.

Стюардесса также сообщила, что рейсы в выходные дороже, чем в середине недели. Также более дешевыми могут быть вечерние и ночные рейсы.

Ранее российская стюардесса, прославившаяся в Сети благодаря блогу о своей профессии, описала поведение идеального пассажира самолета.

Самыми важными качествами путешественника бортпроводница назвала вежливость, приветливость и доброжелательность. Также она отметила его способность учтиво вести диалог с членами экипажа.