Российская стюардесса описала идеального пассажира самолета

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Российская стюардесса, прославившаяся в Сети благодаря блогу о своей профессии, описала поведение идеального пассажира самолета. Такой видеозаписью она поделилась в TikTok.

Самыми важными качествами путешественника бортпроводница назвала вежливость, приветливость и доброжелательность. Также она отметила его способность учтиво вести диалог с членами экипажа.

Преимуществами пассажира стюардесса считает также неконфликтность, умение держать себя в руках и внимательность. В качестве примера она приводит ситуацию, когда прямо перед вылетом клиенту меняют место в салоне.

По ее мнению, идеальный пассажир не будет винить стюардесс в том, что именно над его креслом багажная полка полностью занята. Также она подчеркнула, что такой путешественник с готовностью подождет, пока бортпроводница найдет место для его чемодана в другой части лайнера.

Ранее российская стюардесса назвала способы применения шейного платка у бортпроводниц. Девушка рассказала, что шейный платок традиционно используется в качестве элемента стиля и как способ отличия авиакомпаний друг от друга. Также шейный платок может оказать услугу по спасению жизней пассажиров. Стюардесса отметила, что платком можно прикрыть органы дыхания в случае задымления и оказать помощь.