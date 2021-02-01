Российская стюардесса описала идеального пассажира самолета

Фото: depositphotos/ak12m@hotmail.com
Российская стюардесса, прославившаяся в Сети благодаря блогу о своей профессии, описала поведение идеального пассажира самолета. Такой видеозаписью она поделилась в TikTok.
Самыми важными качествами путешественника бортпроводница назвала вежливость, приветливость и доброжелательность. Также она отметила его способность учтиво вести диалог с членами экипажа.
Преимуществами пассажира стюардесса считает также неконфликтность, умение держать себя в руках и внимательность. В качестве примера она приводит ситуацию, когда прямо перед вылетом клиенту меняют место в салоне.
По ее мнению, идеальный пассажир не будет винить стюардесс в том, что именно над его креслом багажная полка полностью занята. Также она подчеркнула, что такой путешественник с готовностью подождет, пока бортпроводница найдет место для его чемодана в другой части лайнера.
Ранее российская стюардесса назвала способы применения шейного платка у бортпроводниц. Девушка рассказала, что шейный платок традиционно используется в качестве элемента стиля и как способ отличия авиакомпаний друг от друга. Также шейный платок может оказать услугу по спасению жизней пассажиров. Стюардесса отметила, что платком можно прикрыть органы дыхания в случае задымления и оказать помощь.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: