Стюардесса сняла на видео редкое явление в небе

Фото: instagram.com/julia_choco
Российской стюардессе во время полета удалось снять на видео редкое природное явление. Соответствующий ролик девушка опубликовала на своей странице в Instagram.
На видеозаписи видны так называемые огни святого Эльма – коронные разряды тока в форме святящихся кистей на лобовом стекле самолета. Данное природное явление чаще всего проявляется во время грозы, а впервые его заметили на мачтах морских судов и назвали в честь католического покровителя моряков.
Такие разряды также могут появляться на различных возвышенностях: на вершинах гор, на линиях электропередач, башнях, вышках и макушках высоких деревьев. На самолетах огни святого Эльма, как правило, фиксируются на стеклах, корпусе и крыльях.
По словам стюардессы, явление может проявиться в любое время суток, но в темноте огни видны особенно хорошо.
Ранее зарегистрированную молнию на юге Бразилии в октябре 2018 года признали самой длинной в мире. Ее длина достигла 709 километров. Также в марте прошлого года в Аргентине был зафиксирован рекорд по самой продолжительной вспышке молнии (16,73 секунды).
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