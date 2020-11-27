Стюардесса сняла на видео редкое явление в небе

Фото: instagram.com/julia_choco

Российской стюардессе во время полета удалось снять на видео редкое природное явление. Соответствующий ролик девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

На видеозаписи видны так называемые огни святого Эльма – коронные разряды тока в форме святящихся кистей на лобовом стекле самолета. Данное природное явление чаще всего проявляется во время грозы, а впервые его заметили на мачтах морских судов и назвали в честь католического покровителя моряков.

Такие разряды также могут появляться на различных возвышенностях: на вершинах гор, на линиях электропередач, башнях, вышках и макушках высоких деревьев. На самолетах огни святого Эльма, как правило, фиксируются на стеклах, корпусе и крыльях.

По словам стюардессы, явление может проявиться в любое время суток, но в темноте огни видны особенно хорошо.

Ранее зарегистрированную молнию на юге Бразилии в октябре 2018 года признали самой длинной в мире. Ее длина достигла 709 километров. Также в марте прошлого года в Аргентине был зафиксирован рекорд по самой продолжительной вспышке молнии (16,73 секунды).