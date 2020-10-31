Около 20 человек пострадали при землетрясении на Самосе

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Порядка 20 человек пострадали при землетрясении на греческом острове Самос. Такие данные представил Минздрав Греции.

Как пишет Афинское Македонское агентство новостей AMNA, в Афины с острова вылетел самолет с 14-летним подростком на борту. Мальчик получил открытые переломы. Он будет проходить лечение в Детской больнице Афин.

На этом же лайнере эвакуировали 63-летнюю женщину с переломом скулы и частичным разрывом селезенки.

Сообщается, что в больнице Самоса остаются 7 пострадавших с различными травмами. Медики утверждают, что их жизни ничего не угрожает.

Еще 10 граждан получили медпомощь в Центре здоровья островного городка Карловаси. Сейчас они уже вернулись в свои дома.

Ранее стало известно, что в результате землетрясения на греческом острове Самос в Эгейском море погибли два подростка. Жертвами оказались мальчики 15 и 17 лет.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в пятницу на западе Турции. Эпицентр природного явления находился в районе города Сеферихисар провинции Измир. Очаг зафиксировали на глубине 16,5 километра.

По последним данным, в Турции число погибших при землетрясении увеличилось до 17 человек. При этом количество пострадавших возросло с 607 до 709 человек.