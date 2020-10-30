Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, передает телеканал NTV.

Эпицентр природного явления находился в районе города Сеферлихисар провинции Измир. Очаг землетрясения находился на глубине 16,5 километра.

Генеральный секретарь мэра Измира Бугра Гекче заявил, что в результате землетрясения оказались разрушены не менее шести домов в районах Байраклы и Борнова.

Информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало. На месте происшествия работают спасательные бригады.

В начале октября в геологической службе США зафиксировали землетрясение у побережья Фиджи. По данным сейсмологов, его магнитуда составляла 6,0. Эпицентр находился в 232 километрах к востоку от города Левука. Очаг залегал на глубине 628 километров.

