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В Тихом океане у берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

Отмечается, что толчки зафиксировали во вторник в 08:03 по времени UTC (11:03 мск) в 66 километрах к юго-западу от небольшого города Санд-Пойнт, в котором проживает около тысячи человек. Специалисты уточняют, что очаг располагался на глубине 41,3 километра.

Информации о пострадавших нет.

В июне стало известно, что 10 человек стали жертвами землетрясения у берегов штата Оахака на юге Мексики. Еще 21 человек получил травмы разной тяжести. Подземные толчки были отмечены в 2 километрах от населенного пункта Крусесита. Местные сейсмологи сообщили, что сила природного явления составила 7,5 балла.

