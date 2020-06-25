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Землетрясение случилось вблизи Токио. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное метеорологическое управление Японии.

Известно, что подземные толчки произошли на востоке префектуры Тиба, соседствующей с Токио. Сила землетрясения составила 6,2 балла.

В японском ведомстве отметили, что очаг природного явления находился на глубине 30 километров.

В результате случившегося никто не пострадал. Сообщений о разрушениях не поступало. Угроза цунами объявлена не была.

Ранее в США предупредили об угрозе цунами из-за землетрясения в Мексике. Сейсмологи оценили подземные толчки в 7,5 балла.