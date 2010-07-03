Два землетрясения зафиксированы недалеко от Камчатки и Курильских островов

Фото: ТАСС/Сергей Красноухов

Специалисты смогли зафиксировать два землетрясения рядом с Камчаткой и Северными Курилами. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Первые подземные толчки магнитудой 4,8 были отмечены в 10:50 (01:50 по московскому времени). Их эпицентр находился в 370 километрах южнее Петропавловска-Камчатского. Глубина очага землетрясения составила 29 километров.

Эпицентр второго природного явления располагался в 703 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского. Толчки были зафиксированы в Тихом океане.

Отмечается, что в результате землетрясений разрушения и пострадавшие отсутствуют. Угроза цунами объявлена не была.

Ранее число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 30. Еще 150 человек пострадали. Сила природного явления составила 6,5.