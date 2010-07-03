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08:33

Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 30

за рубежом происшествия

08:33

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Фото: ТАСС/AP/Tiara Salampessy

В Индонезии по меньшей мере 30 человек погибли в результате землетрясения. Также имеются данные о 150 пострадавших. Еще 25 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сообщает РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в восьми километрах к юго-востоку от города Кайрату на острове Серам.

Режим ЧП в административном центре провинции городе Амбоне будет действовать до 9 октября. На месте произошедшего будут вестись спасательные и восстановительные работы.

Между тем не менее 70 человек погибли за последние несколько суток в северном индийском штате Уттар- Прадеш из-за мощных муссонных ливней, которые вызвали наводнения и оползни.

Несколькими днями ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло в 64-х километрах к западу от Стамбула. Очаг стихии залегал на глубине 12 километров. Информации об ущербе после землетрясения со стороны полиции, медицинской службы и агентства по чрезвычайным ситуациям не поступало. Восемь человек пострадали, россиян среди них нет.

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за рубежом происшествия

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