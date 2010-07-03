Один человек погиб и 28 пострадали при землетрясении в Китае

Число пострадавших из-за землетрясения в юго-западной провинции Сычуань в Китае достигло 28 человек. При этом есть один погибший. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение правительства города Нэйцзян.
"В результате землетрясения погиб один человек, 29 пострадали, среди них двое в тяжелом состоянии, 17 зданий обрушились, 215 имеют повреждения", – информирует местная администрация.
В ведомстве отмечают, что землетрясение произошло в воскресенье в 1:42 по московскому времени в уезде Вэйюань городского округа Нэйцзян. Эпицентр природного явления находился на глубине 10 километров. Сила толчков составила 5,4.
Основные разрушения произошли в сельской местности. Из-за того, что землетрясение произошло по местному времени рано утром, когда почти все спали, число пострадавших быстро возрастает.
Добавляется, что на месте уже работают пожарные и спасатели. Данных о погибших пока нет.
Ранее двойное землетрясение произошло у Северных Курил. Сила природного явления составила 5,1.
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