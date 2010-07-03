Двойное землетрясение произошло у Северных Курил

Два землетрясения были зафиксированы в воскресенье, 25 августа, у северокурильского острова Парамушир. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.
"Первый подземный толчок зарегистрирован в 10:16 по московскому времени. Его эпицентр располагался Тихом океане", – рассказали в службе.
Уточняется, что подземные толчки исходили из территории в 205 километрах восточнее города Северо-Курильска. Магнитуда природного явления составила 5,1. Согласно полученным данным, горожане почувствовали землетрясение силой до 4 баллов.
В ведомстве добавили, что в 11:27 по московскому времени последовал еще один толчок магнитудой 4,6.
Ранее землетрясение произошло в Новосибирской области. Магнитуда природного явления составила 3,1.
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