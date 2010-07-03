У Соломоновых Островов зафиксировали землетрясение

Фото: ТАСС/Chris Jackson

Землетрясение произошло у Соломоновых Островов. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 53,6 километра, сообщает USGS.

Эпицентр находился в 91 километре к юго-востоку от населенного пункта Лата. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Два дня назад землетрясение магнитудой 5,9 произошло недалеко от Северных Марианских островов на западе Тихого океана.

Очаг залегал на глубине 49 километров, а Эпицентр – в 76 километрах к северо-востоку от острова Анатахан.