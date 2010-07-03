Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса

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Фото: depositphotos/digitalstorm
Астроном, заведующий отделом физики и эволюции звезд в Институте астрономии РАН Дмитрий Вибе прокомментировал Москве 24 приближение к Земле астероида OU1 размером с пирамиду Хеопса. По его словам, небесное тело не представляет никакой опасности.
"Это вполне рядовое, даже рутинное событие. В окрестностях Земли летает довольно большое количество обломков. Они не очень редко оказываются в наших окрестностях, особенно на таком колоссальном расстоянии, как миллион километров", – объяснил эксперт.
Вибе также добавил, что размер приближающегося астероида не является редкостью в космическом пространстве. "Это совершенно обыденный размер в окрестностях Земли: 160 метров ничего особенного из себя не представляет", – резюмировал астроном.
По данным NASA, к Земле приближается астероид OU1 размером со знаменитую пирамиду Хеопса.
Диаметр небесного тела составляет 160 метров, что больше египетской пирамиды на 20 метров. Ожидается, что 28 августа 2019 года OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. По прогнозам ученых, астероид пролетит мимо планеты на расстоянии около одного миллиона километров.
В начале июля сообщалось о приближающемся к Земле опасном астероиде Asteroid FT3 с разрушительной силой 2700 мегатонн взрывчатого тротила. Диаметр астероида составляет 340 метров, а его вес оценивают в 55 миллиардов килограммов. Ученые отмечают, что астероид летит со скоростью 20 километров в час. Предполагается, что астероид пролетит мимо планеты 3 декабря 2019 года.
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