Ученые сообщили о приближении опасного астероида к Земле

Ученые сообщили о приближающемся к Земле опасном астероиде, сообщают "Дни.ру".
По словам ученых, к Земле приближается астероид Asteroid FT3 с разрушительной силой 2700 мегатонн взрывчатого тротила. По их прогнозам, он может врезаться в планету в конце текущего года.
Диаметр небесного тела составляет 340 метров, а его вес оценивают в 55 миллиардов килограммов. Ученые отмечают, что астероид летит со скоростью 20 километров в час. Предполагается, что астероид пролетит мимо планеты 3 декабря 2019 года.
Ранее французский сейсмометр SEIS на американском посадочном аппарате InSight впервые в истории зафиксировал землетрясение на Марсе. Отмечается, что сейсмометр зарегистрировал сигнал, подобный землетрясениям, фиксировавшимся на Луне во время полетов американских пилотируемых космических кораблей Apollo.
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