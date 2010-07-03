Ученые сообщили о приближении опасного астероида к Земле

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Ученые сообщили о приближающемся к Земле опасном астероиде, сообщают "Дни.ру".

По словам ученых, к Земле приближается астероид Asteroid FT3 с разрушительной силой 2700 мегатонн взрывчатого тротила. По их прогнозам, он может врезаться в планету в конце текущего года.

Диаметр небесного тела составляет 340 метров, а его вес оценивают в 55 миллиардов килограммов. Ученые отмечают, что астероид летит со скоростью 20 километров в час. Предполагается, что астероид пролетит мимо планеты 3 декабря 2019 года.

Ранее французский сейсмометр SEIS на американском посадочном аппарате InSight впервые в истории зафиксировал землетрясение на Марсе. Отмечается, что сейсмометр зарегистрировал сигнал, подобный землетрясениям, фиксировавшимся на Луне во время полетов американских пилотируемых космических кораблей Apollo.

