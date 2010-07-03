Японский зонд передал первые снимки после взрыва на поверхности астероида

Японский космический аппарат "Хаябуса-2" показал фотографии после взрыва на астероиде Рюгю. Сообщает об этом официальный микроблог миссии JAXA.
Зонд был запущен в космос в декабре 2014 года. Его основна задача доставить на Землю образцы первичной материи Солнечной системы.
Японский аппарат достиг поверхности астероида в июне 2018 года. Собрав первые данные о недрах небесного тела, "Хаябуса-2" переключился на программу по забору грунта. Первой ее частью является "обстрел" астероида и сбор его обломков. Данная задача была успешно решена в конце февраля 2019 года. Выстрел был произведен специальной пятиграммовой танталовой пулей.
Вторая фаза "бомбардировки" астероида, то есть сброс на его поверхность увесистой "бомбы", масса которой составляет 15 кг, завершилась также успешно. Взрыв произошел в 5 часов 13 минут. При помощи бортовых приборов зонд снял весь процесс на камеру и передал снимки на Землю.
Ранее японским агентством аэрокосмических исследований JAXA при помощи двух роботов было опубликовано первое видео с астероида Рюгю.
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