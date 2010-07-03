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09:01

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

наука

09:01

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Фото: depositphotos/sdecoret

К Земле приближается астероид OU1 размером с пирамиду Хеопса. Об этом свидетельствуют данные NASA.

Диаметр небесного тела составляет 160 метров, что больше египетской пирамиды на 20 метров. Ожидается, что 28 августа 2019 года OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. По прогнозам ученых, астероид пролетит мимо планеты на расстоянии около одного миллиона километров.

В начале июля сообщалось о приближающемся к Земле опасном астероиде Asteroid FT3 с разрушительной силой 2700 мегатонн взрывчатого тротила. Диаметр астероида составляет 340 метров, а его вес оценивают в 55 миллиардов килограммов. Ученые отмечают, что астероид летит со скоростью 20 километров в час. Предполагается, что астероид пролетит мимо планеты 3 декабря 2019 года.

Ранее французский сейсмометр SEIS на американском посадочном аппарате InSight впервые в истории зафиксировал землетрясение на Марсе. Отмечается, что сейсмометр зарегистрировал сигнал, подобный землетрясениям, фиксировавшимся на Луне во время полетов американских пилотируемых космических кораблей Apollo.

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наука

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