В NASA рассказали о новой потенциально пригодной для жизни планете

Астрономы NASA при помощи телескопа TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) обнаружили планету, которая может быть пригодной для жизни, сообщается на сайте агентства.
Экзопланета GJ 357 d расположена в обитаемой зоне своей звезды, где она получает столько же звездной энергии, сколько Марс от Солнца.
Год на планете длится 55,7 земных суток. Предполагается, что планета примерно в два раза больше Земли и по меньшей мере в шесть раз тяжелее.
Дальнейшие исследования должны показать, есть ли у планеты плотная атмосфера, которая удерживает достаточно тепла, чтобы нагреть планету и иметь на своей поверхности жидкую воду.
Аппарат TESS запустили в апреле 2018 года. Он исследует около 200 тысяч звезд в районе Солнца. Полученные данные позволят уточнить и значительно увеличить число известных экзопланет.
Ранее вице-президент США Майк Пенс сообщил, что американские астронавты вновь отправятся на Луну в 2024 году. Они останутся на спутнике Земли на некоторое время, а полученный опыт поможет в отправке человека на Марс.
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