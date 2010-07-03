В NASA рассказали о новой потенциально пригодной для жизни планете

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Астрономы NASA при помощи телескопа TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) обнаружили планету, которая может быть пригодной для жизни, сообщается на сайте агентства.

Экзопланета GJ 357 d расположена в обитаемой зоне своей звезды, где она получает столько же звездной энергии, сколько Марс от Солнца.

Год на планете длится 55,7 земных суток. Предполагается, что планета примерно в два раза больше Земли и по меньшей мере в шесть раз тяжелее.

Дальнейшие исследования должны показать, есть ли у планеты плотная атмосфера, которая удерживает достаточно тепла, чтобы нагреть планету и иметь на своей поверхности жидкую воду.

Аппарат TESS запустили в апреле 2018 года. Он исследует около 200 тысяч звезд в районе Солнца. Полученные данные позволят уточнить и значительно увеличить число известных экзопланет.

Ранее вице-президент США Майк Пенс сообщил, что американские астронавты вновь отправятся на Луну в 2024 году. Они останутся на спутнике Земли на некоторое время, а полученный опыт поможет в отправке человека на Марс.