Глава NASA объяснил, почему США не вернулись на Луну

10:42
10:42
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Фото: ТАСС/DPA/NASA
Глава NASA Джим Брайденстайн рассказал, почему США приостановили свою лунную космическую программу.
В интервью телеканалу CBS он пояснил, что это связано с политическими рисками, под которыми имеется в виду недостаточное финансирование. Если бы не это, заявил Брайденстайн, американцы уже были бы не только на Луне, но и на Марсе.
По словам главы NASA, в 1990-х и начале 2000-х годов предпринимались попытки вернуться на Луну и высадиться на Красной планете, но через некоторое время стало понятно, что обе программы требуют слишком длительной подготовки и серьезных затрат.
Ранее сообщалось, что единственную сохранившуюся оригинальную видеозапись первых шагов человека на Луне продадут на аукционе Sotheby's. Уникальная запись оказалась в распоряжении бывшего стажера NASA, который приобрел ее на распродаже в 1976 году вместе с другими записями. В тот момент материал стоил более 200 долларов, сейчас ожидается, что видео продадут не менее чем за 2 миллиона долларов.
На одном из кадров показаны первые шаги Нила Армстронга на Луне и то, как он произносит слова, вошедшие в историю космонавтики: "Это всего лишь один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества".
В начале 2019 года стало известно, что первая высадка российских космонавтов на Луну запланирована на 2031 году. После такие полеты планируется проводить ежегодно.
Пилотируемым полетам будет предшествовать два испытательных старта в 2028 и 2029 годах с тестированием взлетно-посадочного комплекса и облетом Луны пилотируемым кораблем.
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