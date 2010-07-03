Глава NASA объяснил, почему США не вернулись на Луну

Фото: ТАСС/DPA/NASA

Глава NASA Джим Брайденстайн рассказал, почему США приостановили свою лунную космическую программу.

В интервью телеканалу CBS он пояснил, что это связано с политическими рисками, под которыми имеется в виду недостаточное финансирование. Если бы не это, заявил Брайденстайн, американцы уже были бы не только на Луне, но и на Марсе.

По словам главы NASA, в 1990-х и начале 2000-х годов предпринимались попытки вернуться на Луну и высадиться на Красной планете, но через некоторое время стало понятно, что обе программы требуют слишком длительной подготовки и серьезных затрат.

Ранее сообщалось, что единственную сохранившуюся оригинальную видеозапись первых шагов человека на Луне продадут на аукционе Sotheby's. Уникальная запись оказалась в распоряжении бывшего стажера NASA, который приобрел ее на распродаже в 1976 году вместе с другими записями. В тот момент материал стоил более 200 долларов, сейчас ожидается, что видео продадут не менее чем за 2 миллиона долларов.

На одном из кадров показаны первые шаги Нила Армстронга на Луне и то, как он произносит слова, вошедшие в историю космонавтики: "Это всего лишь один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества".

В начале 2019 года стало известно, что первая высадка российских космонавтов на Луну запланирована на 2031 году. После такие полеты планируется проводить ежегодно.

Пилотируемым полетам будет предшествовать два испытательных старта в 2028 и 2029 годах с тестированием взлетно-посадочного комплекса и облетом Луны пилотируемым кораблем.