Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:54

Единственную видеозапись первых шагов человека на Луне продадут

наука

08:54

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Фотохроника ТАСС

Единственную сохранившуюся оригинальную видеозапись первых шагов человека на Луне продадут на аукционе. Торги пройдут в июле, их проведет аукционный дом Sotheby's. Об этом сообщает "Мир 24".

Запись оказалась в распоряжении бывшего стажера NASA, который приобрел ее на распродаже в 1976 году вместе с другими записями. В тот момент материал стоил более 200 долларов, сейчас ожидается, что видео продадут не менее чем за 2 миллиона долларов.

На одном из кадров показаны первые шаги Нила Армстронга на Луне и то, как он произносит слова, вошедшие в историю космонавтики: "Это всего лишь один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества".

В конце декабря 2018 года на аукционе был продан ботинок от космического скафандра A7L, который примерял Нил Армстронг. Неизвестный покупать отдал за него 49 тысяч долларов.

Ранее в России были рассекречены детали первой миссии полета на Луну. Речь идет об отчеты о работе комплекса "Луноход-1" и межпланетной станции "Луна-17". Советские инженеры подготовили документ в 1972 году. В нем сообщается, что после посадки на поверхность Луны была установлена радиосвязь с передачей ТВ-изображения, что позволило оценить местность в районе посадки и выбрать направление движение "Лунохода-1".

Читайте также

наука

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика