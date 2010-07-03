Единственную видеозапись первых шагов человека на Луне продадут

Единственную сохранившуюся оригинальную видеозапись первых шагов человека на Луне продадут на аукционе. Торги пройдут в июле, их проведет аукционный дом Sotheby's. Об этом сообщает "Мир 24".
Запись оказалась в распоряжении бывшего стажера NASA, который приобрел ее на распродаже в 1976 году вместе с другими записями. В тот момент материал стоил более 200 долларов, сейчас ожидается, что видео продадут не менее чем за 2 миллиона долларов.
На одном из кадров показаны первые шаги Нила Армстронга на Луне и то, как он произносит слова, вошедшие в историю космонавтики: "Это всего лишь один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества".
В конце декабря 2018 года на аукционе был продан ботинок от космического скафандра A7L, который примерял Нил Армстронг. Неизвестный покупать отдал за него 49 тысяч долларов.
Ранее в России были рассекречены детали первой миссии полета на Луну. Речь идет об отчеты о работе комплекса "Луноход-1" и межпланетной станции "Луна-17". Советские инженеры подготовили документ в 1972 году. В нем сообщается, что после посадки на поверхность Луны была установлена радиосвязь с передачей ТВ-изображения, что позволило оценить местность в районе посадки и выбрать направление движение "Лунохода-1".
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