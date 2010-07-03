В западной части Тихого океана произошло землетрясение

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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло недалеко от Северных Марианских островов на западе Тихого океана. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Подземные толчки были зафиксированы в 18:00 по времени UTC (21:00 по московскому).

Очаг залегал на глубине 49 километров. Эпицентр землетрясения оказался в 76 километрах к северо-востоку от острова Анатахан.

Пока нет информации о возможных разоружениях и жертвах землетрясения.

Ночью 18 августа произошло землетрясение магнитудой 5,4 в Алма-Атинской области Казахстана. Подземные толчки зафиксированы в 2:07 по Москве. Эпицентр находился в 145 километрах от Алма-Аты.

