Землетрясение произошло на юго-востоке Казахстана

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Алма-Атинской области Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя комитета по ЧС МВД республики Нурсултана Нурахметова.

"Энергетический класс землетрясения – 12,8. Магнитуда MPV – 5,4. Глубина – пять километров", – рассказал Нурахметов.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы сегодня в 2:07 по московскому времени. Эпицентр природного явления находился в 145 километрах от Алма-Аты.

По имеющимся данным, в городе Жаркент ощущалось землетрясение в 5 баллов. В Талдыкоргане и поселке Саты – в 2-3 балла. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

"В департаменте по ЧС области и городе Жаркент созданы оперативные штабы, открыт телефон "Горячей линии", – добавил Нурахметов.

Ранее землетрясение произошло у берегов Индонезии. Магнитуда природного явления составила 5,6.