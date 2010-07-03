Землетрясение произошло на Камчатке

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Подземные толчки магнитудой 5,4 были зафиксированы у восточных берегов Камчатского полуострова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

Согласно поступившей информации, эпицентр землетрясения находился в 50 километрах к юго-западу от поселка Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 43 тысяч метров.

"В поселке Усть-Камчатск ощущались подземные толчки силой до 4 баллов", – сообщили в местом ГУ МЧС.

Отмечается, что жертв и разрушений в результате землетрясения нет.

Ранее сильные подземные толчки были зафиксированы у берегов Тайваня. Магнитуда природного явления составила почти 6.