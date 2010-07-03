Землетрясение произошло у берегов Суматры

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У берегов индонезийского острова Суматра произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщает сайт "Комсомольской правды".

На острове Ява началась эвакуация. О масштабах разрушений и количестве пострадавших не сообщается.

В ночь с воскресенья на понедельник землетрясение магнитудой 5 зафиксировали у восточного побережья Камчатки. Эпицентр находился на глубине более 52 километров.

Также сообщалось о восьми погибших после серии подземных толчков, которая произошла на Филиппинах. Ранения различной степени тяжести после землетрясения получило более 60 человек.