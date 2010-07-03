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04:52

Землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки

происшествия безопасность

04:52

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Фото: ТАСС/Елена Верещака

Землетрясение магнитудой 5 было зафиксировано у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Камчатского филиала "Единой геофизической службы РАН".

"Сейсмическое событие магнитудой 5 произошло в акватории Кроноцкого залива в ночь с воскресенья на понедельник", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что эпицентр находился на глубине более 52 километров. На поверхности толчки исходили из места, находящегося в 160 километрах к северо-востоку от города Петропавловск-Камчатский.

В ГУ МЧС по региону заявили, что в населенных пунктах землетрясение не ощущалось.

"Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась", – проинформировали в пресс-службе ведомства.

Ранее землетрясение произошло на Филлипинах. Жертвами природного явления стали по меньшей мере 8 человек.

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происшествия безопасность

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