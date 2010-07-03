В Грузии произошло землетрясение

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Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на севере Грузии в регионе Рача-Лечхуми. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр сейсмического мониторинга республики.

По имеющейся информации, сейсмологи зафиксировали подземные толчки в понедельник в 21:00 по московскому времени. Землетрясение произошло в 6 километрах к юго-востоку от города Они, близ села Баджихеви.

Эпицентр природного явления залегал на глубине 12 километров. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее в Афинах произошло землетрясение магнитудой 5,1. Природное явление напугало как туристов, так и местных жителей.