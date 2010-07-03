Землетрясение в Афинах вызвало панику среди туристов и местных жителей

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В Афинах произошло землетрясение магнитудой 5,1, передает "Интерфакс" со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Как отмечает агентство Associated Press, после подземных толчков среди туристов и местных жителей началась паника, многие выбежали на улицы.

Данных о жертвах или разрушениях в настоящий момент нет.

Ранее землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали рядом с островом Бали. Очаг располагался на глубине 100 километров к юго-западу от населенного пункта Джимбаран. Землетрясение не имело серьезных разрушительных последствий и не отразилось на отдыхе россиян.