Российские туристы не пострадали при землетрясении в районе острова Бали

Российские туристы не пострадали в результате землетрясения, которое произошло 16 июля близ от острова Бали. Об этом сообщили РИА Новости в Visit Indonesia Tourism Office. По данным VITO Russia, землетрясение не имело серьезных разрушительных последствий и не отразилось на отдыхе россиян.
Подземные толчки магнитудой 6,1 зафиксировали в 88 километрах к юго-западу от населенного пункта Джимбаран. Очаг располагался на глубине 100 километров.
Как пояснили в турофисе VITO Russia, стихийное явление произошло достаточно далеко от острова Бали, поэтому, хотя толчки и ощущались, обошлось без пострадавших. "Никаких предупреждений о возможности цунами не было", – добавили сотрудники турофиса.
Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 6,6, которое произошло в США – на юге Калифорнии. Оно было зафиксировано 4 июля в 20:33 по московскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 18 километрах к северо-востоку от города Риджкрест.
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